Стилист Рогов: одним из главных трендов этого сезона являются белые колготки

Фото: © РИА Новости / Прокофьев Вячеслав

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Добавить яркость в хмурые образы наступившей осени помогут цвета и оригинальность.

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал в сети о том, какие образы будут востребованы этой осенью. Одним из самых актуальных трендов сезона стилист назвал белые колготки — плотные или кружевные.

«Важный тренд осени — белые колготки. Готовы рискнуть?» — написал в личном блоге Рогов.

Стилист сопроводил пост несколькими фотографиями модных луков. Также он отметил, что в тренде будут серые кардиганы с короткими шерстяными шортами, джинсами и юбками.

«Одна из самых модных вещей сезона — серый кардиганчик! При правильном стайлинге выглядит он крайне пикантно!» —подчеркнул Александр.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что назван главный фэшн-тренд этой осени.