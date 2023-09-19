В зоне особого риска: кому нужно опасаться нового штамма коронавируса «пирола»

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

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Болезнь, опасаются врачи, будет косить людей быстрее, чем «омикрон». Что еще важно знать, чтобы не заболеть?

На Россию надвигается новый, более заразный штамм COVID-19 «пирола». Его симптомы, предупреждают врачи, очень схожи с симптомами более ранних штаммов.

Чтобы избежать эпидемии и режима самоизоляции, себя и близких нужно обезопасить по максимуму. Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, люди какой возрастной категории находятся в зоне особого риска.

По словам медика, в опасности находятся пенсионеры, так как их иммунитет ослаблен фоновыми заболеваниями.

«„Пирола“ будет действовать на организм пенсионеров так же, как и предыдущий штамм. Абсолютно все зависит от состояния конкретного организма. Болезнь может протекать как тяжело, так и легко. Люди пожилого возраста должны быть привиты независимо от уровня антител, и, в общем, тогда можно говорить о том, что они находятся в безопасности. Любая вирусная инфекция для пожилых людей опасна, опасно ее осложнение. В данном случае все будет зависеть от конкретного организма», — объяснил он.

Одним из универсальных способов защититься от болезни все еще считается антисептик. Врач напоминает, что аптечное средство не способно предотвратить болезнь на 100%, но значительно сокращает риски. Чтобы оно было действительно эффективно в применении, нужно использовать его по всем правилам. Средство на спиртовой основе позволяет бороться с накоплением болезнетворных бактерий на руках, а также с появлением других вирусов. Если у человека нет возможности помыть руки, аптечная эмульсия может заменить мыло, но важно учитывать частоту использования.

«Антисептик прекрасно заменяет собой механическое мытье рук мылом. Мы прекрасно понимаем, что мыло не уничтожает микробы, только позволяет смыть их с кожи. Если нет возможности помыть руки, то антисептик является тем выбором, который позволяет здесь и сейчас избежать проблем с накоплением болезнетворных бактерий и простейших. Фактически руки на короткое время становятся стерильными», — объяснил он.

Доктор посоветовал носить с собой антисептик всегда, но злоупотреблять ими не стоит, и вот почему:

«Они очень сушат руки, „выбивая“ подкожную жировую клетчатку. Надо будет ухаживать за руками: это, как минимум, специально увлажняющий крем использовать, либо брать антисептики, которые имеют иной состав», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru писал, на какие симптомы обращать внимание, прежде чем обратиться к врачу.