Латвия закрывает один из двух КПП на границе с Белоруссией

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Решение было мотивировано растущим притоком нелегальных мигрантов.

Латвия приняла решение закрыть один из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за миграционного давления. Об этом сообщает местный информационный портал LSM.lv.

«В связи с незаконной миграцией приостановлено функционирование пункта пропуска «Силене“», — указано в материале.

Решение было одобрено правительством страны. На латвийско-белорусской границе продолжит функционировать единственный пункт пропуска — «Патерниеки». Ожидается, что это не окажет существенных изменений на грузоперевозки и поездки острой необходимости.

Отмечается, что по данным пограничной службы Латвии, только за минувшие шесть дней сотрудники пресекли 894 попытки незаконного пересечения государственной границы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Литва сообщила о закрытии двух КПП на границе с Белоруссией. Принята мера была с целью пресечения потока контрабанды, а также из-за «изменения геополитической ситуации» и «угрозы национальной безопасности».