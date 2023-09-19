«Нужно как воздух»: о чем в этот раз попросит Зеленский у американских «хозяев»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; Личный архив Александра Асафова; 5-tv.ru

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Глава киевского режима приехал в Штаты с официальным визитом.

Владимир Зеленский планирует в ходе своего визита в США встретиться с рядом представителей конгресса. По мнению политолога Александра Асафова, цели у главы киевского режима остаются прежними: просьбы о помощи. Об этом эксперт рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Александр Асафов убежден: Зеленский будет просить у властей США оружие, деньги и выражение солидарности с его так называемым мирным планом. И все это — на фоне очевидного ослабления поддержки, в том числе, в масс-медиа. Недаром буквально накануне приезда Зеленского в Штаты ряд СМИ опубликовал весьма пессимистичную аналитику на тему успехов Украины в контрнаступлении.

«Поэтому как можно больше встреч, как можно больше разговоров, как можно больше уверений в преданности и, конечно, просьб. В нынешней ситуации такие визиты ему нужны как воздух», — уверен политолог.

Также украинский президент наверняка будет просить введения новых санкций не только против России, но и союзников нашей страны. Еще одним вопросом, который, по мнению Асафова, будет обсуждать Зеленский с американскими «хозяевами» — это предстоящие президентские выборы на Украине. Которые, правда, пока официально отменены.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американские СМИ нанесли удар по Зеленскому накануне визита в США.



