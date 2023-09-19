МО РФ: ПВО сбили украинский беспилотник в небе Брянской области Сегодня, 12:33 Денис Птицын 17 17

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Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Удар ВСУ был направлен на гражданские объекты на территории России.