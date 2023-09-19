МО РФ: ПВО сбили украинский беспилотник в небе Брянской области

Денис Птицын 17 0
МО РФ: ПВО сбили украинский беспилотник в небе Брянской области
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Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

Тема:
Спецоперация
Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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Удар ВСУ был направлен на гражданские объекты на территории России.

Утром 19 сентября ВС РФ пресекли попытку Украины нанести удар по гражданским объектам на территории России.

В Минобороны сообщили, что террористическая атака киевского режима была предпринята при помощи БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — говорится в сообщении ведомства.

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