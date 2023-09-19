«Понимает, что ему грозит»: зачем Владимир Зеленский приехал в США

Фото, видео: Reuters / EDUARDO MUNOZ; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Президент Украины собирается встретиться с отдельными представителями американского Конгресса.

Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США. По мнению политолога Юрия Светова, поездка главы киевского режима носит многоплановый характер. Об этом он рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По мнению эксперта, прежде всего Зеленский отправился в Штаты, чтобы отчитаться о настоящей ситуации, которая происходит на фронте. Например, о так называемом контрнаступлении и дальнейших перспективах конфликта, а еще — объяснить, почему американцы должны продолжать вкладывать в страну деньги. Особенно это актуально на фоне ряда публикаций в местных СМИ, когда аналитики, уже не стесняясь, говорят о срыве контрнаступления, о силе России и даже в открытую заявляют, что победить нашу страну на самом деле не удастся.

К тому же, прямо сейчас в конгрессе США идут достаточно жесткие обсуждения по поводу бюджета и выделения нового пакета помощи Украине.

«Администрация Байдена всякие маневры предпринимает. В этот пакет пытались пристроить и помощь Тайваню, и даже выделение денег на ликвидацию последствий пожаров на Гавайях. В Конгрессе развернулась настоящая гражданская война за выделение денег Украине. Что главное для Зеленского? Это деньги. Их бюджет держится на финансовой помощи европейского союза и американцев. Без их денег они не могут существовать», — рассказывает эксперт.

При этом Светов отмечает, что выступления Зеленского перед Конгрессом не будет, как это было в прошлый его визит. Глава киевского режима встретится с отдельными группами конгрессменов, чтобы убедить их выделить деньги Украине. А также с президентом США Джо Байденом, и, скорее всего, с военными. Также он сам решил идти на заседание Совета безопасности, где будет требовать осуждения России. По мнению Светова, это может быть приурочено к суду ООН по иску по иску Украины к России, который начнется 26 сентября. Политолог также считает, что Зеленский прекрасно понимает, что от него в тех же Штатах уже «все устали» и чем эта усталость грозит именно ему.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. США и страны Европы объявили действия России «агрессией» и начали активно поддерживать Украину, накачивая ее вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американские СМИ нанесли удар по Зеленскому накануне визита в США.