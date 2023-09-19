В Москве простились с заслуженным артистом РФ Вячеславом Гришечкиным

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Актер скоропостижно скончался 15 сентября в возрасте 61 года.

В Театре на Юго-Западе Москвы прошла церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным. Проводить артиста в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Эксклюзивные кадры из театра появились в распоряжении 5-tv.ru.

Церемония прощания началась в 12 часов дня. После этого тело актера перенесли в храм Архангела Михаила, чтобы провести отпевание. Известно, что тело собираются кремировать на Хованском кладбище.

Вячеслав Гришечкин скоропостижно скончался 15 сентября в возрасте 61 года. Последние дни актер провел в больнице, куда попал из-за проблем с сердцем.

Директор артиста обвинил в случившемся врачей, которые занимались лечением. По его мнению, они слишком халатно отнеслись к своей работе, поэтому у Гришечкина начались осложнения.

Зрителям Вячеслав Гришечкин известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Солдаты», «Сезон посадок», «Русские горки» и многие другие. Также он сыграл во множестве театральных постановок и сам преподавал актерское мастерство в университете «Синергия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда расскажут настоящую причину смерти Гришечкина.