Глобальный дефицит: цены на дизель в США бьют все рекорды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Белый дом обещает решить проблему, но пока сделать это не получается.

Совокупный государственный долг США превысил 33 триллиона долларов. Это произошло впервые в истории страны. При этом, всего три месяца назад показатель был на триллион меньше. На этом фоне в Штатах набирает обороты топливный кризис.

Дело в том, что цены на дизель бьют все рекорды, а скорость, с которой меняется стоимость, впечатляет даже старожилов. Водители грузовиков все чаще вспоминают слова Джо Байдена, который обещал решить проблему резкого подорожания топлива. Но, очевидно, что инструментов для этого у главы Белого дома не так много. В теме разбирался корреспондент «Известий» Александр Романов.