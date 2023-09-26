«Делать, что считаешь нужным»: Григорий Лепс секретом успеха назвал пятую точку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Остановку в развитии и в работе Лепс и вовсе сравнил со смертью.

Григорий Лепс секретом успеха назвал пятую точку. Своим мнением народный артист РФ эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко на фестивале молодого искусства «Таврида. Арт».

По мнению исполнителя хита «Рюмка водки на столе», для того, чтобы достичь высот в том или ином деле, нужно непрерывно работать.

«Прежде всего, это пятая точка. Так называется все, что связано в той или иной степени с ростом любого движения, любого направления, любой музыки, любого занятия. Пятая точка — это задница. Сидишь на ней и делаешь свое дело», — убежден певец.

Остановку в развитии и в работе Лепс и вовсе сравнил со смертью, ведь стоит перестать двигаться, как все могут забыть о тебе, как будто тебя никогда и не было.

«Как только ты остановился, достаточно одного года чтобы ты отстал лет на пять. Поэтому останавливаться ни в коем случае нельзя, даже если никто не верит в твое дело или в твое начинание, все равно ты должен делать то, что считаешь нужным», — уверен артист.

Как считает Лепс, если следовать этому простому, на первый взгляд, правилу, то человек достигнет всего, к чему он стремится.

В последнее время Григорий Лепс стал очень много работать. По словам музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, это связано с разводом народного артиста РФ в 2021 году. Тем не менее, трудоголизм негативно сказался не только на физическом состоянии певца, но и на эмоциональном. Также эксперт отметил выгорание у артиста в связи с плотным графиком.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лепс лавирует в отношениях с бывшей женой, детьми и новой девушкой.