Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Какие именно модели страна намерена отправить в зону СВО?

Дания намерена передать киевскому режиму еще 45 танков. О этом пишет информационное агентство Ritzau со ссылкой на данные Минобороны страны.

Ресурс уточняет, что о новой поставке заявил глава оборонного ведомства Троэльс Лунд Поульсен. Сейчас известно, что Дания отправит украинским националистам 30 танков Leopard 1, а также 15 танков Т-72.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров отреагировал на сообщения о поставках американской стороной дальнобойных снарядов с обедненным ураном ВСУ. Он отметил, что у США «семь пятниц на неделе», а также, что именно Вашингтон годами готовил Украину к конфликту с Россией.