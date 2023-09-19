«Вы уж извините»: Билан публично раскритиковал дочь певца Трофима на телешоу
Дима Билан раскритиковал дочь Сергея Трофимова на шоу «Голос. Уже не дети»
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Наследница Сергея Трофимова пришла побороться за победу на конкурсе второй раз, однако уже на этапе отбора столкнулась с жесткой критикой.
Дима Билан раскритиковал дочь известного артиста Сергея Трофимова. Певец не смог скрыть своего возмущения после выступления 15-летней Елизаветы на шоу талантов.
По мнению звезды, дочь Трофимова не отличилась от других участников песенного конкурса, хотя раньше пела очень «открыто».
«Можно я возмущусь, пожалуйста? Вы уж извините, но такая тенденция. Почему вы все, ребята молодые, стараетесь сделать свои голоса похожими друг на друга? Сейчас я слышу одинаковые голоса», — заявил певец.
С его мнением согласились другие члены жюри, отметив, что девочки стали копировать друг друга не только в образах, но и в голосах. Однако большинство все же похвалили Елизавету.
Дочь Сергея Трофимова принимает участие в шоу не первый раз. Однажды она уже стала финалисткой, однако победить так и не смогла, поэтому решила побороться за первое место еще раз. В новом сезоне Елизавета вновь выбрала команду Егора Крида.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дима Билан высказался об отцовстве.