Нашли управу: в Польше предложили запретить транзит оружия для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Прекращение части поставок лишить Украину возможности для контрнаступлений.

В Польше нашли способ обезвредить войска Украины, снабжаемые оружием со стороны США и части стран Европы. Варшава предложила запретить транзит западного оружия для ВСУ в ответ на политику Киева в вопросе экспорта и импорта продуктов.

В начале сентября Европейская комиссия в сентябре объявила о снятии ограничений на импорт четырех видов украинской сельскохозяйственной продукции в несколько приграничных стран ЕС. В ответ на это Словакия, Венгрия и Польша заявили о желании продлить запрет со своей стороны. На Украине сочли поведение властей партнеров оскорбительным и пообещали ввести ответные санкции, отказавшись от поставок фруктов и овощей в Польшу.

Теперь поляки решили окончательно обезоружить Украину, заявив, что впредь Киев больше не сможет перевозить танки и ракеты через границу страны. Таким образом, военным придется искать новые пути выхода, чтобы продолжить участие в конфликте с РФ.

«Если Украина введет запрет на ввоз в страну польских фруктов и овощей, то Варшава должна ответить запретом на ввоз оружия и военной техники на Украину через территорию Польши», — написал польский чиновник Славомир Менцен.

Мировые экономисты, в свою очередь, отмечают, что продуктовое эмбарго станет общей проблемой двух стран. Если конфликт не урегулируют, пострадают импортеры лука, картошки, капусты, мороженых овощей и бобов.

Только за первые месяцы Украина поставила в другие страны продуктов на 13 миллиардов долларов (больше триллиона рублей — Прим.ред).

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия стала мировым лидером по поставкам пшеницы.