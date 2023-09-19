В Иране заявили о готовности стать посредником между РФ и Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Sha Dati

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Президент Незалежной Владимир Зеленский наотрез отказывается вести мирные переговоры с Москвой.

Президент Ирана Эбрахим Раиси изъявил желание стать посредником в конфликте России и Украины. В списке потенциальных партнеров и помощников в двух странах прибыло, передает его слова The Newsweek.

На пресс-конференции в отеле UN Plaza в Манхэттене, состоявшейся в рамках старта Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Раиси сообщил, что считает принципиально важным разрешить противоречия, возникшие между двумя странами. Для этого Тегеран готов оказать услуги посредника в случае, если Москва и Киев согласятся вести мирные переговоры.

«Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной», — заявил политик.

Объясняя свое решение, политический лидер подчеркнул, что США оказывает слишком большое влияние на политику Украины, поставляя стране вооружение. В свою очередь, это неизбежно ведет к дестабилизации и проблемам с Россией.

«У нас все еще есть вопросы к Соединенным Штатам. Почему в стране демонстрируют такое рвение в поставках военной техники и получении долларов от этих поставок вместо того, чтобы поспособствовать прекращению боевых действий и призвать к миру?» — озвучил свои соображения он.

Иран не первая страна, которая предлагает стать «голосом разума» в переговорах Москвы и Киева. Ранее с похожим предложением уже выступала Турция, но ни одна из сторон согласием не ответила.

Ранее 5-tv.ru писал, как политика США может оставить Зеленского без оружия и денег.