Состояние все еще тяжелое: Игорю Николаеву провели операцию на сердце

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Композитор продолжает находиться под наблюдением медиков.

Российский певец и композитор Игорь Николаев перенес операцию по коронарному шунтированию. Сейчас он находится в реанимации. под наблюдением специалистов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru спустя несколько дней после экстренной госпитализации артиста.

Музыкант угодил в больницу из-за жалоб на сильные боли в сердце. Менеджеры артиста поспешили отменить его концерты. Выступление в Ростове-на-Дону, которое должно было состояться 19 сентября, перенесли на февраль 2024 года. Выступления певца в Сочи и Краснодаре, которые были запланированы на 20 и 21 сентября, и вовсе отменены.

Медики, опасаясь за здоровье любимца публики, решили не затягивать с вмешательством и провели Николаеву операцию на сердце. Вмешательство прошло без эксцессов, а сразу после него композитора перевели в реанимацию. О выписке речи пока не идет.

Важно отметить, что на фоне беды в семье отмалчивается молодая супруга артиста, певица Юлия Проскурякова. Знаменитость никак не комментирует проблемы мужа, в то время как коллеги Николаева высказывают серьезные опасения о будущем мэтра.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о состоянии Игоря Николаева.