В Петербурге одинокий мужчина свел счеты с жизнью у стелы счастливой семьи

В Санкт-Петербурге мужчина покончил с собой у стелы счастливой семьи

Фото: Зинин Владимир / ТАСС

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Что заставило его пойти на такой отчаянный и страшный шаг?

В Санкт-Петербурге мужчина свел счеты с жизнью у стелы счастливой семьи. Как сообщает 78.ru, все произошло в Калининском районе, в сквере на улице Верности.

Известно, что тело нашли прямо на площади. Полицейские, прибывшие на место произошедшего, изъяли все улики, а тело направили в морг для установления причины смерти. В обстоятельствах и причинах произошедшего будут разбираться правоохранители. На вид умершему 50-55 лет.

Весной в Москве произошла похожая ситуация. Мужчина покончил с собой после скандала из-за подарка с беременной любимой. Он не смог как следует поздравить ее 8 Марта и не вынес очередной скандал. К моменту приезда скорой мужчина был все еще жив, несколько минут спасти его пыталась бригада реаниматологов. Но травма оказалась несовместима с жизнью — пострадавший скончался на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как петербургский психотерапевт подсадил пациентку на наркотики и довел до безумия.