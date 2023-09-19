На огневых позициях: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские бойцы продолжают специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности. В ходе проведения разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была передана на командный пункт артиллерии Тульских десантников. Расчеты РСЗО «Град», получив задачу на боевую работу, немедленно выдвинулись в район выполнения боевых задач, откуда нанесли огневое поражение противнику реактивными ракетами.

После выдвижения на неподготовленные огневые позиции минометчики ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от четырех до девяти километров. Для нанесения максимального поражения артиллеристы используют взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа сооружений. Стрельба ведется по опорным пунктам и скоплениям личного состава врага с постоянной корректировкой расчетами беспилотников.