В Крыму робот помогает хирургам делать операции

Фото, видео: 5-tv.ru

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Благодаря изменению конструкции зонда, проходить он может теперь по самым тонким каналам.

Робот начал помогать пациентам в Крыму. Он участвует в сложнейших операциях. Разработка местных инженеров позволяет свободно проходить по самым тонким каналам человеческого тела. В частности, робота используют при урологических вмешательствах. Он помогает провести до пяти операций в день. С чудом техники познакомился корреспондент "Известий" Николай Аксенов.

Подготовить пациента к ложной операции для анестезиолога означает не только ввести в медикаментозный сон, но и создать настроение.

Команде крымских медиков на этот раз помогает робот. Правда не в привычном понимании слова, а специальный. Через эту стальную трубку в тело больного отправляется микрозонд с камерой. Его движениями управляют с помощью монитора и пульта. Технология не новая, но существенно доработанная местными инженерами-новаторами. Благодаря изменению конструкции зонда, проходить он может теперь по самым тонким каналам, при этом увеличена и обзорность видео камеры. Но главное: он может самостоятельно дробить камни в почках.

«Это вносит определенную интеллектуальную сложность, но физически как вы видите врач заходит в операционную подключает робота и управляет одним пальчиком руки», — заметил заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии Клинического медицинского многопрофильного центра Луки Артем Симонович.

Уже несколько недель изобретение служит «всевидящим оком» в этом отделении урологии. Пока, что робот с доработанным функционалом экспериментальный проект. Инженеры медицинского центра ежедневно следят за его работой.

Инженеры в этой лаборатории пользуются как правило компьютерными технологиями, но привычный набор инструментов никто не отменял. А некоторые из них, например, как вот это держатель с увеличительными стеклом — ребята и вовсе сделали сами.

Дмитрий Саса - один из авторов проекта усовершенствования следящего прибора. Над возможностью модернизировать робот, инженер начал думать еще в прошлом году.

«Это заняло около полугода, сам процесс принятия решения и внедрения в операцию. А дальше мы работали над тем чтобы усовершенствовать конструкцию», — рассказал Дмитрий Саса.

Ежедневно устройство симферопольских изобретателей помогает проводить до пяти операций- до модернизации робота их было не более трех. Своим новаторством крымские медики охотно делятся с коллегами из других регионов. Желающих перенять опыт по словам главврача медцентра уже много.