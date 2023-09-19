Российские бойцы уничтожают ВСУ на трофейном танке Т-64

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На лисичанском направлении ВС РФ помогает трофейный танк Т-64, который наши бойцы усовершенствовали с помощью навеса от динамической защиты.

Неудачи противник терпит и на Лисичанском направлении. Там сейчас активно работают российские танкисты. Они прицельно бьют по району Белогоровки, где ВСУ все еще активно сопротивляется.

При этом держать оборону врагу становится все сложнее, ведь против плохо обученных украинских солдат на этом участке фронта выступают опытнейшие бойцы, за плечами у которых сотни сражений. В их мастерстве убедился военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

Трофейный Т-64 выдвигается на закрытую позицию. Координаты цели выданы. Он наводится и открывает огонь. На Лисичанском направлении квадрат наших атак прежний — район Белогоровки с ее линиями окопов у ЛЭП и промышленной зоной, где противник, цепляясь за несколько чудом уцелевших зданий, все еще держит оборону. Поэтому наши танкисты пытаются выбивать ВСУ плотным огнем.

«Работаем в основном много. Вот за выход по 20 ложим. Было такое, что с 20-ти 15 именно прямо в окоп. До этого только прямая наводка, тут уже так как все заминировано, приходится работать закрыто», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Колесо».

Боец сражается за Донбасс уже восемь лет. Именно столько же в наших рядах и этот видавший виды трофейный, или, как говорят танкисты, «отжатый у ВСУ, Т-64. Еще в Дебальцево забрали. Только пришлось сделать апгрейд от дронов: навес с динамической защитой

«Прилетает он, внутри пластид, и она как бы откидывает снаряд. Из-за этого он меньше пробивает. Бывали случаи, ПТУР в крышу прилетал. Крыша отлетела, а экипаж остался жив, не ранен, ничего», — объяснил военнослужащий ВС РФ с позывным «Тоша».

Чтобы замаскировать танк, наши бойцы также используют обычную садовую сеть или маскировочную сетку, сшитую из кусочков термобелья. Когда потерялся чехол, можно использовать сапог от РХБЗ.

Не отрываясь от работы, российские военные ловят на FM-волне приветы из дома, не отрываясь от работы. «Удав» реанимирует свою боевую машину.

«Ну, это очень старая машина, ей уже, как мне 50 лет. Она уже выработала свой ресурс. Но мы стараемся, делаем. Но так, работает, стреляет, ездит, все нормально», — говорит старший механик-водитель с позывным «Удав».

За долгие годы сражения для этих ребят превратились в рутинную, хотя и смертельно опасную, работу. С зарплатой, премиями и положенным отпуском.

«Ну, домашняя обстановка она сама по себе располагает. Немножко расслабляешься. Но все равно думаешь, как ребята, как что, все равно переживаешь», — признался командир мотострелковой механизированной роты с позывным «Ахун».

Расслабиться по-настоящему получится только после завершения СВО. Она вряд ли закончится очень быстро, уверены бойцы, но финал ее неизбежен. И, конечно, в победном исполнении России.