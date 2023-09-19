Без кнута и пряника: как правильно замотивировать детей на учебу

Методолог Чистякова: поддержка родителей — один из лучших мотиваторов для детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Что должны сделать родители, чтобы ребенок добился успехов в учебе?

Впереди - новый учебный год. Дети только-только отправились в школу и им еще долгие месяцы предстоит грызть гранит науки. И родителей волнует часто один вопрос: как заставить детей учиться? Советами по этой проблеме поделилась преподаватель и методолог Анастасия Чистякова в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

По словам эксперта, мотивация играет огромную роль как в успешности обучения, так и в процессе личностного развития каждого ребенка. Это нечто более глубокое, чем просто желание получать хорошие оценки.

«Представьте себе ребенка, который горит желанием учиться, исследовать мир вокруг, экспериментировать, расширять свои знания, пробовать что-то новое. Такой ребенок уверенно вступает на путь обучения, потому что его внутренний огонь мотивации поддерживает его в этом начинании», — рассказала Чистякова.

Также важной составляющей мотивации является понимание цели обучения. Дети должны видеть в учебе нечто большее, чем просто обязанность. Не стоит забывать и про индивидуальные потребности ребенка.

«Каждый ученик уникален. Мотивация может зависеть от различных факторов: интересов, уровня подготовки, личных ценностей. Учителя и родители могут сыграть значительную роль в создании подходящей среды, которая будет мотивировать ребенка на успехи в обучении. Поддержка и понимание со стороны взрослых могут сотворить настоящее чудо», — уверена преподаватель.

Кроме того, родителям необходимо помнить о похвале. Если взрослые будут замечать успехи ребенка, это простимулирует его на дальнейшие успехи.

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