Больше не друзья: Польша отныне не решает будущее Украины
Rzeczpospolita: Польша перестала участвовать в решении будущего Украины
Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Slodkowski
Что произошло между бывшими союзниками?
Польша может выйти из числа стран, которые решают судьбу украинского кризиса. Такой информацией поделилась газета Rzeczpospolita.
«Именно с Парижем, Лондоном и Берлином администрация Джо Байдена координирует масштабы и качество военной поддержки Украины. Именно с этими партнерами он рассматривает, какую стратегию принять в отношении Китая и других ключевых союзников Москвы», — отмечается в материале.
По мнению СМИ, Варшава остается важным союзником для Вашингтона. При этом зачастую цели государств расходятся. Журналисты добавляют, что Америка не способна эффективно поддержать украинцев и противостоять России без сотрудничества с Польшей.
А факты где? В правительстве США увидели прогресс в контрнаступлении ВСУ
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Америка в течение нескольких лет готовила Украину к конфликту с Россией. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.