Пытались отравить? Тодоренко попала в больницу после встречи с подругами

Регина Тодоренко попала в больницу после встречи с подругами

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Врачам пришлось экстренно ставить телеведущую на ноги.

Телеведущая Регина Тодоренко отравилась после встречи с подругами. Об этом сообщает издание dni.ru.

По словам звезды, девушки устроили небольшую вечеринку, пили вино и пробовали различные блюда. В одном из них оказался трюфель — любимый гриб Тодоренко.

Знаменитость уверена, что именно из-за любимого лакомства она провела всю ночь в уборной. На утро ей даже пришлось вызывать скорую. Врачи успешно поставили девушку на ноги, и она смогла отправиться в деловую поездку в Калининград.

Тодоренко добавила, что, помимо отравления, поездку омрачила ссора со старшим сыном. Девушке грустно, что она не попрощалась нормально с ребенком.

«Наорала на старшего, он уснул, а я улетела в Калининград. Теперь мне грустно от того, что мы не попрощались как следует», — призналась телеведущая.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко практически не спит из-за болезни ребенка. Телеведущая вынуждена приезжать на работу сильно уставшей.