Потеряли самолет: в США не знают, куда упал F-35

Конгрессвумен Мейс: в США не знают, где сейчас пропавший в Южной Каролине F-35

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

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Военным даже пришлось просить помощи в поисках у гражданского населения.

В США не знают, где находится упавший в Южной Каролине новейший истребитель F-35. Такое заявление по итогам встречи с военными сделала конгрессвумен Нэнси Мейс.

Политик отметила, что переговоры с военными были одними из самых коротких в ее жизни. Представители морской пехоты не знают, находится ли самолет на земле или под водой.

«Никто из представителей морской пехоты США, которых послали проинформировать меня», — написала Мейс в своем блоге.

Чиновник отметила, что ее вопросы остались без ответа.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что 18 сентября у новейшего «стелс»-истребителя F-35B в небе над Южной Каролиной произошла внештатная ситуация. Пилот, понимая, что не сможет спасти машину, принял решение катапультироваться. Сейчас на территории ведутся поисковые работы с целью обнаружения обломков. Для этого военным даже пришлось просить помощи у гражданских.