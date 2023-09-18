Гладков: в Белгородской области сбиты три воздушных цели на подлете к городу
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Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Силы ПВО справились с угрозой.
В Белгородской области силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили три воздушных цели, которые летели в сторону города. Инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Экстренные службы дежурят на земле, уточняют всю информацию. Пока что пострадавших нет, по предварительным данным.
Известно, что немного повреждена линия электропередачи.