Небо под защитой: как в зоне спецоперации уничтожают беспилотники ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

За воздушной обстановкой следят бойцы из отряда «Барс-12».

Российские военные полностью доминируют в небе в зоне спецоперации. Только за последние сутки, по данным Минобороны РФ, сбиты почти три десятка вражеских дронов.

За воздушной обстановкой следят и бойцы из отряда «Барс-12». Беспилотники они сбивали прямо в тот момент, когда корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин снимал про них материал.