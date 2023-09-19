«Могут только родственники»: когда расскажут настоящую причину смерти Гришечкина

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Адвокат прокомментировал резкое заявление директора артиста.

Не стоит обвинять врачей в смерти близкого человека. Таким образом адвокат по медицинским вопросам Анна Орешкова прокомментировала изданию «Страсти» заявление директора Вячеслава Гричишкина о халатности персонала больницы. Тот заявил, что актером никто не занимался.

По словам специалиста, в подобных случаях стоит обратиться в медучреждение для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также можно ознакомиться с историей лечения и прочей документацией.

«‎Мы не знаем точно, что случилось. Сказать это смогут только эксперты. <…> Какое ухудшение произошло? Не потеряли ли время при транспортировке?», — прокомментировала Орешкова ситуацию с артистом.

Она также объяснила, что информация о пациенте недоступна всем желающим. Ознакомиться с подробностями могут только родственники.

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