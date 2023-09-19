Российские чиновники пересядут на отечественные машины в 2024 году

Российские депутаты с 2024-го будут ездить только на отечественных автомобилях

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Соответствующая мера поможет сохранить бюджетные деньги в стране.

Российские депутаты будут ездить исключительно на автомобилях отечественного производства. Такое решение было единогласно принято Советом Госдумы, сообщили в пресс-центре.

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», — сообщили в Госдуме.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что в Москве уже начат переход на отечественные марки в автомобилях, используемых в служебных целях. Он добавил, что данная инициатива не только поможет в развитии автопрома, но и оставит бюджетные деньги в стране.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что чиновники пересядут на такие марки, как «Москвич», Lada, Aurus. Также скоро начнется производство автомобилей «Волга». В правительстве подчеркнули, что отечественные бренды нуждаются в помощи от государства.