Российские чиновники пересядут на отечественные машины в 2024 году
Российские депутаты с 2024-го будут ездить только на отечественных автомобилях
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Соответствующая мера поможет сохранить бюджетные деньги в стране.
Российские депутаты будут ездить исключительно на автомобилях отечественного производства. Такое решение было единогласно принято Советом Госдумы, сообщили в пресс-центре.
«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», — сообщили в Госдуме.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что в Москве уже начат переход на отечественные марки в автомобилях, используемых в служебных целях. Он добавил, что данная инициатива не только поможет в развитии автопрома, но и оставит бюджетные деньги в стране.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что чиновники пересядут на такие марки, как «Москвич», Lada, Aurus. Также скоро начнется производство автомобилей «Волга». В правительстве подчеркнули, что отечественные бренды нуждаются в помощи от государства.