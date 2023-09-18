Владимир Путин наградил телеведущую Тину Канделаки орденом Дружбы

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Медиаменеджер удостоилась высокой награды за заслуги в развитии СМИ.

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки награждена орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что высокой награды известная медиаменеджер удостоилась «за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу».

Канделаки известна в качестве ведущей программ «Самый умный», «Детали», «Хорошие песни», «Свадебный переполох», «СТС зажигает суперзвезду!», «Нереальная политика» на РЕН ТВ.

В этот же день президент РФ наградил художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил старшую дочь Рамзана Кадырова Айшат медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».