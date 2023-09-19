Новые зацепки: группа детективов из США раскрыла личность неуловимого «Зодиака»

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Он был одним из самых загадочных преступников человечества.

Зодиак — один из самых загадочных серийных убийц в истории человечества. Наряду с Джеком Потрошителем, он так и не был пойман, несмотря на многочисленные послания маньяка, которые он отправлял газетам. Личность Зодиака остается под вопросом с 1960-х годов — ни один из подозреваемых не был признан виновным, однако, судя по всему, группа сыщиков из США наконец-то нашла настоящего убийцу.

Основатель детективного агентства «The Case Breakers» Томас Кольбер объявил, что символ маньяка — перечеркнутый крестом круг — был обнаружен на деревянном столбе возле собственности, некогда принадлежавшей одному из подозреваемых на роль Зодиака — Гэри Фрэнсиса Поста, пишет издание The Sun.

Одна из сыщиков — Джен Бухольц — рассказала, что три года назад к ней обратился бывший ведущий новостей, который в 2014 году пообщался с бездомным Крисом Эйвери. Крис утверждал, что его отчим, Гэри Фрэнсис Пост, был Зодиаком, и что он пытался убить его, когда пасынок узнал об этом, однако Крису удалось сбежать.

Изучив личность Поста — бывшего ветерана ВВС США — сыщики пришли к выводу, что у них нет поводов исключать его из списка подозреваемых: он жил в непосредственной близости от мест убийств, носил военные ботинки десятого размера, отпечатки которых были найдены на трех местах преступлений, был заядлым любителем активного отдыха, а за годы военной службы Пост приобрел опыт создания сложных шифров и прошел подготовку в области составления анаграмм.

Более того, в 1959 году он пережил автокатастрофу и получил тяжелую травму головы, после которой, по словам сослуживцев, стал совершенно другим человеком. А по словам информатора из ФБР, Пост числится подозреваемым в базе данных спецслужбы.

Однако не все согласны с этой версией. Британский эксперт по преступлениям Чейш Мерриуэзер считает, что Пост не был Зодиаком, поскольку он был женат, а убийца, скорее всего, был молодым одиночкой. Его версия имеет право на существование, однако такие серийные убийцы, как Джон Гейтси и Андрей Чикатило также имели семью и детей, что ставит под сомнения утверждение Мерриуэзера.

Гэри Фрэнсис Пост скончался в 2018 году в возрасте 80 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области завершено расследование дела «ангарского маньяка».