Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Wlodarczyk

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Роберт Фицо публично выступал против поддержки киевского режима и осуждал Запад за восхваление украинских нацистов.

Победа бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо может помешать поддержке Украины. Об этом сообщает агентство AP.

В материале сказано, что правительство страны не станет поддерживать военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) и антироссийские санкции Евросоюза, так как Фицо всегда выступал против этого и ставил под сомнение шансы украинской стороны в вооруженном конфликте.

Более того, бывший премьер-министр, по некоторым данным, хочет использовать членство Словакии в НАТО как препятствие на вступление Украины в Североатлантический альянс.

«Его возвращение к власти может привести к тому, что Словакия откажется от своего демократического курса. Его победа станет частью устойчивой тенденции, которая охватила всю Европу», — отмечается в статье.

Жители Словакии относятся к США с недоверием и считают Запад и Украину ответственными за возникший конфликт. В связи с этим велика вероятность, что избиратели 30 сентября будут голосовать именно за Фицо, так как он публично выступал против поддержки киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в столице Словакии подрались экс-премьер страны и бывший глава МВД.