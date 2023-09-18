Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Граждане смогут предъявлять сведения из «Госуслуг» вместо бумажных документов.

Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Как следует из документа, все данные в «Госуслугах», удостоверяющие личность гражданина, приравниваются к предъявлению паспорта.

«Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, <…> в электронной форме с использованием приложения „Единый портал государственных и муниципальных услуг“, приравнивается по согласованию с ФСБ к предъявлению указанных документов», — говорится в указе президента.

При этом россияне могут и дальше использовать бумажные документы. Предоставлвение сведений через мобильное приложение «Госуслуги» является добровольным.

В течение трех месяцев правительство определит список документов, которые можно будет предоставлять в электронной форме, и утвердит порядок применения для этого «Госуслуг».

В феврале Владимир Путин поддержал идею применения цифрового паспорта. Минцифры выступило с предложением разработать цифровое удостоверение личности, которое можно будет использовать на смартфоне.

По словам главы министерства Максута Шадаева, паспорт можно разработать в виде специального QR-кода, который можно подтвердить через «Госуслуги».

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