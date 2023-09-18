Путин передал Росимуществу доли норвежского медиахолдинга

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Указ президента вступил в силу 18 сентября.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимуществу доли норвежского медиахолдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм принт». Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Указом были внесены изменения в перечень, содержащий движимое и недвижимое имущество, бумаги и доли, которые временно переводят под управление Росимущества. Указ вступил в силу в момент его публикования, сегодня, 18 сентября.

В список переданных активов были включены акции и доли Amedia Eastern Europe AS в АО «Прайм Принт Москва», АО «Прайм Принт Екатеринбург», АО «Прайм Принт Новосибирск», ЗАО «Прайм Принт Челябинск» и ООО «Прайм Принт Воронеж».

Также Путин подписал указ продлении до 31 декабря 2024 года ответных мер, в том числе продовольственного эмбарго, в отношении стран Запада, вводивших антироссийские санкции и ограничения. Впервые этот указ был принят в августе 2014.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин продлил ограничения для «Газпрома» по закупкам газа.