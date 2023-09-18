Один человек пострадал в массовом ДТП на юге Москвы

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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По предварительной информации, на трассе столкнулись пять автомобилей.

На юге Москвы произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал один человек. Как стало известно 5-tv.ru, пять автомобилей столкнулись на улице Поляны.

По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

На видео, опубликованном Департаментом транспорта Москвы, можно видеть иномарки Nissan, Audi, Mercedes, Skoda, Hyundai и Volkswagen. Сотрудники сообщают, что движение на участке дороги затруднено, и призывают водителей выбирать альтернативные маршруты поездок.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Баранов Владимир; Talegram / Официальный канал Дептранса / DtOperativno; 5-tv.ru

В обстоятельствах и причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Химках на трассе М-10 столкнулись 12 автомобилей. Инцидент произошел 4 сентября, примерно в 10:30, по направлению в сторону Московской области.