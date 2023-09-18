Путин поручил своевременно принимать меры для укрепления рубля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Коньков Сергей; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства рассчитывает на профессионализм правительства и Центробанка РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности понимания причин ослабления рубля и принятия мер для его укрепления. Об этом российский лидер сообщил в рамках совещания по проекту бюджета на 2024–2026 годы.

Путин указал на одну из основных проблем в стране — это ускорение инфляции. Этот процесс сопровождается ослаблением рубля, добавил он. На фоне этого важно проводить анализ и своевременно принимать решения для стабилизации ситуации.

«Уверен, что правительство и Центральный Банк сработают профессионально и, что важно, согласовано», — отметил Путин.

Президент также обратил внимание, что российская экономика смогла успешно завершить этап своего восстановления после введенных антироссийских санкций. По словам главы государства, страна попала под беспрецедентное внешнее давление правящих элит в недружественных государствах.

Ранее 5-tv.ru писал, что будет с рублем после повышения ключевой ставки.