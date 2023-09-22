Фото, видео: Пресс-служба ТОТ / Вера Юрокина; 5-tv.ru

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Мероприятие приурочено сразу к двум событиям: к 35-летию легендарного спектакля «Матросская тишина» и юбилею автора пьесы Александра Галича.

Легендарному спектаклю «Матросская тишина» — 35 лет. В конце 80-х годов прошлого столетия его поставил вместе со своими студентами в Школе-студии МХАТ Олег Табаков.

«С премьерой „Матросской Тишины“ взошла звезда Володи Машкова — актера, сыгравшего роль Абрама Шварца», — говорил тогда Олег Павлович, доверив главную роль 24-летнему артисту.

К 35-летию легендарного спектакля «Матросская тишина» и юбилею автора пьесы Александра Галича родился совместный проект Московского театра Олега Табакова и Музея современной истории России при Поддержке президентского фонда культурных инициатив — выставка «Моя большая земля» (второе название произведения — Прим.ред.)

«История — это прежде всего люди. Те события, описанные Александром Аркадьевичем Галичем в его пьесе „Матросская тишина“, или второе ее название — „Моя большая земля“, пронизывают одни из самых тяжелейших моментов нашей Великой Родины. История начиналась в 1929 году, когда была заря коллективизации. Второй акт этой пьесы — это 1937 год, когда был пик репрессий. И третий акт — 1944 год, когда война шла на Запад. Солдаты возвращались через свои разрушенные города, вспоминали, чувствовали и продолжали гибнуть и бороться», — рассказал на церемонии открытия художественный руководитель Табакерки Владимир Машков.

На выставке представлены различные виды искусства, начиная с живописи и заканчивая кино. Экспозиция включает в себя документы, плакаты, фотографии, костюмы и даже цифровую копию одного из героев пьесы, тем самым воссоздавая атмосферу прошлого века.

«Это выставка-эмоция, выставка об эпохе 20-40-х годов XX века, которая наполнена одновременно героическими и трагическими событиями. Нам очень важно было это показать, и через историю пьесы, через историю спектакля, через историю ее героев и через те экспонаты, которые есть в нашем музее», — отметила Ирина Великанова, генеральный директор музея современной истории России.

Еще в 1988 году спектакль «Матросская тишина» поставил Олег Табаков со своими студентами на сцене Школы-студии МХАТ. Роль студента-скрипача Давида Шварца в разное время играли разные актеры — Сергей Безруков, Евгений Миронов, Владислав Миллер, а образ Шварца-старшего до сих пор остается неизменным — все это время героя играет Владимир Машков. По признанию художественного руководителя Табакерки, эта роль стала ключевой в его становлении как актера.

«Сама пьеса и работа над ролью Абрама Шварца рука об руку с Табаковым сделала из меня артиста», — признался Машков.

Заслуженная артистка РФ Алена Галич высоко оценила выставку, однако расстроилась, что не были представлены фрагменты первого спектакля «Матросская тишина».

«Тогда играл Олег Николаевич Ефремов. Это было в Доме культуры „Правда“. Я тогда была еще маленькой, но я сбежала с уроков и видела этот спектакль», — вспоминает Алена Галич.

Ранее 5-tv.ru писал, что Табакерка открыла новый 38-й театральный сезон.