Посол Франции был вызван в МИД РФ на фоне недопуска журналиста на речь Макрона

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Недружественные акты Парижа нарушают основополагающий принцип свободы прессы.

Посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ на фоне ситуации с недопуском журналистки Екатерины Надольской на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита G20 в Индии. Соответствующее сообщение появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

Москва требует от Парижа того же уважения к российским журналистам, которое сторона проявляет по отношению к французским.

«Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия <…> свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации», — указано в публикации.

Действия французской стороны нарушают права журналистов и основополагающий принцип свободы прессы, указали в МИД РФ. Министерство потребовало посла посодействовать прекращению давления на «неугодные Парижу СМИ».

Екатерину Надольскую не допустили на выступление французского лидера 10 сентября. Работники саммита отказали ей в грубой форме, грозясь разбить личный телефон. После произошедшего МИД РФ потребовал от Елисейского дворца извинений, однако их не последовало.

Ранее 5-tv.ru писал, что руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова выдворили из Молдавии.