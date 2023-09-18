Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Послание министра иностранных дел РФ уже направлено странам-членам организации.

Российская сторона вышла из Совета Баренцева/Евроарктического региона. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что деятельность совета была фактически заморожена в марте прошлого года. Ответственными за это в министерстве назвали Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию, Швецию и страны Евросоюза. Именно из-за них произошел развал «архитектуры Баренцева сотрудничества».

Уточняется, что Председательство Финляндии отказалось передавать РФ руководство в Совете, которое должно было состояться в октябре 2023 года. Стороной было сорвано проведение необходимых мероприятий, предшествующих реализации принципа ротации, указали в МИД.

«В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации», — написано в сообщении.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 сентября направил послание государствам-участницам организации, а также представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и в Международный Баренцев секретариат, располагающийся в норвежском Киркенесе.

Москва также выразила надежду на то, что политика, проводимая североевропейскими соседями, не отвечает долгосрочным интересам жителей региона и будет вскоре скорректирована. Российская сторона, в свою очередь, не отворачивается от сотрудничества с теми, кто готов к конструктивной работе и диалогу. Страна продолжит действовать в рамках своих национальных задач и интересов на Севере.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин заявил о полном восстановлении экономики РФ после санкций Запада.