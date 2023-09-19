Аргентинец третий раз приезжает в Россию, чтобы помогать жителям Донбасса

Фото: ВКонтакте / Хуан Мартин / 504019373

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Волонтер из Аргентины ездит по городам Донбасса ради помощи местным жителям, пострадавшим от киевского режима.

Морской инженер из Аргентины Хуан Рутинелли проводит свой отпуск весьма необычным образом — приезжая на российский Донбасс в качестве волонтера. Как рассказал иностранец изданию KP.RU, в нашей стране он уже третий раз.

По словам Хуана Рутинелли, еще будучи ребенком, он заинтересовался историей Второй мировой войны и был потрясен масштабам жертвенности советского народа, заплатившего за освобождение мира от фашизма такую высокую цену. Отсюда и появились любовь и уважение к России.

Когда началась спецоперация России на Украине, аргентинец сразу решил, что хочет помогать жителям Донбасса. Нашел через интернет волонтерские группы помощи и присоединился к ним. Они помогают беженцам, которые из-за военных действий вынуждены покинуть свои дома: кормят, дают одежду и лекарства, ищут родственников.

«Помню бабушку одну — ее дом разбомбили, телефон и документы пропали, дочь уехала раньше, но где она, бабушка не знает, номер не помнит. Одна, старенькая, больная, без дома, без денег. Таких много», — вспоминает Рутинелли.

Продукты, по словам волонтера, присылают люди со всех уголков страны, кто что может, работают и местные предприятия, например, хлебозавод в Таганроге.

Помимо беженцев, среди подопечных Рутинелли есть и раненые в местном госпитале, пожилые люди из мариупольского дома престарелых. А еще за свои поездки волонтер научился плести маскировочные сети, делать окопные свечи-горелки.

«Я увидел своими глазами, что происходит в Донбассе. Помню, как одна бабушка сказала: „Когда Северодонецк освободили…“ Это очень важно: люди воспринимают российских солдат как освободителей», — считает аргентинец.

Зато про украинских боевиков, по словам волонтера, беженцы говорят не иначе как о садистах.

За свои поездки аргентинец побывал в Мариуполе, Мелитополе, Новоайдаре, Лисичанске и Рубежном — отвозил гуманитарную помощь. Про опасность, как сам признается, он старается не думать, называя настоящими героями российских военных, которые ежедневно рискуют жизнью ради освобождения людей. Хуан признается, что считает конфликт не России и Украины, а России и стран Запада и надеется на его скорое окончание, конечно, в пользу нашей страны.

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