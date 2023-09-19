Владимир Путин: этап восстановления экономики России успешно завершен

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская экономика растет, несмотря на пессимистичные прогнозы Запада.

Российская экономика растет, несмотря на пессимистичные прогнозы. Это Владимир Путин заявил, открывая совещание по проекту федерального бюджета на ближайшие годы. По словам президента, нашей стране на Западе рисовали минус, а она уверенно вышла в плюс. Бюджет в августе исполнен с профицитом.

Федеральный бюджет на три ближайших года будет сверстан исходя из национальных интересов и с учетом всех ключевых направлений. В первую очередь это касается социальных гарантий государства.