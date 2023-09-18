Вдохновила Лариса Долина: как Дмитрий Ермак избавляется от лишних килограммов

Дмитрий Ермак похудел за два месяца на восемь килограммов

Фото: Кадр из сериала «Смерть в объективе», 2020 г.

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Какой метод использует артист, чтобы похудеть?

Звезда мюзикла «Анна Каренина» Дмитрий Ермак признался, что сильно похудел в последнее время. Об этом артист рассказал изданию utro.ru.

По словам Ермака, всего за последние два месяца он сбросил более восьми килограммов.

«Вот даже теперь ремень не держит брюки. Думаю, придется менять гардероб», — делится актер.

При этом Ермак отмечает, что не собирается останавливаться на достигнутом: у него в планах похудеть еще на четыре килограмма. Пока что при росте в 180 сантиметров он весит 74 килограмма. Кстати, секрета в быстром снижении веса артист не раскрывает, утверждая, что его просто нет, достаточно следить за своим питанием, соблюдать баланс и правильно рассчитывать суточную норму калорий. Зато Ермак называет сумму, которую ежедневно тратит на приемы пищи — около двух тысяч рублей.

Своим вдохновителем на похудение Ермак называет певицу Ларису Долину, которая не ест после 14 часов дня.

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