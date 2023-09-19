Не спешите увольняться: как не бояться критики руководителя

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Ругань со стороны начальства может помочь построить карьеру.

Конструктивная критика способствует личностному и профессиональному росту. Однако, далеко не каждый человек может спокойно реагировать на нее. Гештальт-терапевт Алла Бажан рассказала aif.ru, как изменить свое болезненное отношение к критическим замечаниям со стороны начальника и начать использовать их для своего карьерного роста.

Отмечается, что отзыв о проделанной работе может быть конструктивным, а может и деструктивным. В первом случае, замечание делается исключительно по работе — оно аргументированно, объективно. Руководитель прежде всего сосредоточен на рабочем процессе, готов обсудить проблему и объяснить свою позицию. Деструктивная критика напротив направлена на личность человека. Со стороны такие замечания похожи на оскорбление. Любой человек, услышав в свой адрес, например, слово «идиот» — расстроится и закроется в себе.

Люди с хорошим уровнем самооценки не будут терпеть неуважительное отношение к себе. Столкнувшись с таким обращением в свой адрес, такие сотрудники спокойным тоном попросят изменить формат общения. Если ничего не поменяется, работник уволится.

Когда же человек терпит, боится рассказать свою проблему, это может говорить о том, что он привык к такому отношению к себе. В основном, это люди, которые в детском возрасте постоянно сталкивались с нарушением эмоциональных границ, а оскорбления дома, в детском саду или в школе были обычным явлением.

Подобное поведение начальства их не удивляет. Они терпят, молчат, обижаются, чувствуют себя отвергнутыми и недооцененными, жалуются на руководителя у него за спиной. Такой человек уверен, что все начальники тираны, он не задается вопросами о том, почему он это терпит. Бажан отметила, что в данном случае нужно обратиться к психологу, чтобы разобраться с механизмами, мешающими увидеть иные варианты построения отношений.

Также бывают случаи, когда начальник вежливо объясняет работнику, что нужно исправить или как доделать выполненную работу, но подчиненный психует, обижается, решив, что он плохой. Такая реакция — причина, по которой обязательно нужно записаться к психотерапевту, чтобы понять, почему так тяжело переносится конструктивная критика.

Если же сотрудник чересчур много обижается, игнорирует руководство, постоянно спорит, боится быть уволенным, потому что он недостаточно хорош, то нужно проанализировать свою ценность. Для этого следует самому определить, в чем заключается его истинный путь, что он дает компании, делая свою работу.

Если окажется, что это сложно установить, то скорее всего внутри человека активно функционирует механизм обесценивания и критики самого себя, в голове мысли о том, что он недостаточно хорош. Они искажают замечания и вызывают злость, стыд, чувство вины, униженности. Решать это нужно путем оздоровления своей критикующей части и развития механизма сотрудничества.

Специалист сообщила, есть те, кто легко отделяют зерна от плевел, и весь мусор не принимают на свой счет. Важно научиться останавливать неприятный процесс, относиться к неприятной обратной связи, как к этапу, который способствует развитию личных компетенций и навыку отношений в целом. К сожалению, сегодня слабо развито мастерство конструктивного диалога, говорится в сообщении.

«Взрослый человек хорошо понимает, что он не всем подходит и ему не все подходят, но, если попробовать начать слушать и учитывать то, что говорит другой, то можно наладить хороший продуктивный контакт. Лучше попробовать начать с себя, а не пенять на другого, как все мы делали в детстве», — заключила гештальт-терапевт.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких случаях нужно идти к психологу.