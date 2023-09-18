Фото, видео: www.globallookpress.com / F8-DASBILD; Личный архив Ларисы Никитиной; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Дети в переходном возрасте часто становятся заложниками собственных эмоций.

В ночь на 18 сентября в Санкт-Петербурге в полицию обратились родители семи подростков, которые в разное время в разных частях города сбежали из дома. Системный семейный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина рассказала 5-tv.ru, почему дети в переходном возрасте решаются на такие поступки чаще всего.

По словам специалиста, как правило, из дома чаще всего бегут именно подростки. Все дело в гормональной перестройке, которая случается в организме в юном возрасте. А 15% детей уходит из-за того, что дома, на их взгляд, созданы «невыносимые условия».

«У подростка меняется мироощущение, мировосприятие. У него очень сильно меняется гормональный фон. Ему кажется, что он — абсолютно большой, со всем справится, все может, ему хочется свободы, самостоятельности», — объясняет специалист.

При этом эксперт отмечает, очень побеги происходят в семьях, где нет контакта между детьми и родителями и ли другими взрослыми членами семьи. Ребенок начинает чувствовать, что его все достало, взрослые его раздражают и вообще «все бесит».

Что касается так называемых плохих компаний, в которые иногда попадают подростки, по словам Никитиной, чаще всего это происходит именно с детьми из хороших, благополучных семей. Когда такие ребятишки встречают ровесников «из другого мира», которые могут позволить себе что-то украсить или нагрубить взрослому, в переходном возрасте это воспринимается как подвиг.

«Иногда дети уходят, потому что им хочется попробовать чего-то нового. И часто уходят, если это связано с половыми отношениями. Допустим, родители мальчика не разрешают ему встречаться с девочкой, конкретной», — отмечает специалист.

Чтобы избежать похожих проблем, психотерапевт советует выстраивать с ребенком доброжелательные и правильные взаимоотношения, не давить, интересоваться, что волнует ребенка, с кем дружит.

«Это не зона строгого режима, это все-таки семья. Если ребенку больно, он имеет право на выражение, он может плакать, он может злиться», — объясняет Никитина.

Как отмечает эксперт, бывает, что из дома уходят дети более младшего возраста. Причиной тому является то, что ребенку не с кем поделиться своими переживаниями. Нужно поддерживать ребенка, укреплять его здоровье. Если ребенок чем-то занят, ему некогда придумывать, как себя развлечь и как куда-то убежать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как помочь ребенку справиться с разводом родителей.