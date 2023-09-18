«Считаю правильным»: глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке

Глава МИД Венгрии намерен встретиться с Лавровым и советует это странам ЕС

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Дипломат обратил внимание, что так следовало бы поступить и коллегам из других западноевропейских стран.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что собирается побеседовать с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом он написал в своем личном блоге.

По словам Сийярто, его с Лавровым встреча произойдет во второй половине недели. Что именно он хочет обсудить с российским дипломатом — не уточняется. Однако глава МИД Венгрии отметил, что Евросоюзу следовало бы воспользоваться возможностью возобновить диалог, а поля Генассамблеи ООН как никогда подходящее для этого место.

«Я бы считал правильным, если бы то же самое сделали как можно больше моих западноевропейских коллег», — прокомментировал Сийярто.

Венгерский министр подчеркнул, что контакт с Сергеем Лавровым может помочь наладить коммуникацию между противоборствующими сторонами.

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