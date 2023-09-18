Вето на право «вето»: зачем США хотят реформировать Совбез ООН

Фото: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo

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Байден заявил о намерении поднять вопрос об изменении архитектуры Совбеза ООН, который должен стать «более объемлющим и инклюзивным».

Инициатива США о введении в Совет безопасности ООН новых членов направлена на то, чтобы лишить Россию права «вето». Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог Дмитрий Перлин.

Он напомнил, что сейчас в Совбезе организации пять постоянных членов — Россия, Великобритания, США, Китай и Франция. Каждая из этих стран имеет право «вето». Предложение Вашингтона подразумевает расширение Совбеза с тем, чтобы снять право «вето» с России и лишить ее возможности блокировать какие-то решения организации. При этом в Совбез предлагается ввести, с одной стороны, ключевых союзников США — Германию и Японию, а с другой — классических союзников России — Индию и Бразилию.

«Здесь, скорее, идет попытка заигрывания со странами, так называемого, большого юга, в первую очередь именно с Индией и Бразилией, на предмет склонения их в сторону сотрудничества с США. Если говорить про Германию и Японию, то здесь, конечно же, Америка пытается протянуть своих однозначных союзников, которые будут поддерживать решение Вашингтона по любому вопросу», — объяснил Перлин.

В свою очередь доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин отметил, что любое изменение структуры применения права «вето» в Совбезе для России будет минусом. Потому что и Германия, и Япония, и Бразилия — это те страны, которые основываются на западной модели демократии и больше поддерживают США и их союзников. И чем больше будет таких стран в Совбезе, тем России будет сложнее, подчеркнул эксперт.

При этом оба политолога однозначно заявили, что реформировать ООН необходимо, так как эффективность организации стала крайне низкой, она ничего не решает. Вопрос в том, как менять ООН, и здесь согласия между странами нет.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Белого дома инициировать изменения в Совбезе ООН, отметил, что орган действительно нуждается в трансформации. Однако для этого необходим консенсус всех стран-членов и участие государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и влияние на мировую безопасность, подчеркнул Песков.

В Кремле считают, что произвести изменения в структуре ООН будут очень сложно. Для этого процесса, скорее всего, потребуются длительные переговоры, которые нужно начинать уже сейчас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры Совета безопасности ООН, чтобы он стал «более объемлющим и инклюзивным».