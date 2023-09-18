ВСУ обстреляли здание администрации главы ДНР в Донецке
Денис Птицын 143 0
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Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Украинские боевики обстреливают центр Донецка.
Украинские боевики активно обстреливают центр столицы ДНР. Один из снарядов ВСУ, предположительно, попал в здание администрации главы ДНР. Видео попадания распространяется в соцсетях, виден черный дым.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили в 14.50 (по МСК) три ракеты из РСЗО по центру Донецка.
О пострадавших и последствиях обстрела пока не сообщается.