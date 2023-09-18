Всего две составляющих: Волочкова раскрыла рецепт идеального секса

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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47-летняя артистка балета отбоя не знает от ухажеров всех возрастов и социальных статусов.

После развода с бизнесменом Игорем Вдовиным балерина Анастасия Волочкова так и не вышла замуж во второй раз. Знаменитость давно предпочитает свободные отношения, и не зря: в 47 лет у артистки театров отбоя нет от ухажеров. По информации прессы, разное время за артисткой ухаживали Сулейман Керимов, Николай Басков, Никита Джигурда и многие-многие другие.

В интервью для News.ru Волочкова раскрыла рецепт своего идеального интима. Как оказалось, чтобы решиться на ночь вдвоем, балерине достаточно лишь обрести душевную гармонию с партнером и воспылать эмоциями. Социальный статус, размер кошелька и размер полового органа для нее значения не имеют.

«В сексуальных отношениях для меня важна гармония в душевных и духовных составляющих. Конечно, должно быть влечение и понимание, что мы подходим друг другу. Это ароматы, все в совокупности! Мне кажется, что любовь без секса возможна, а секс без эмоций — ни при каких обстоятельствах», — поделилась Волочкова.

Отдельно Волочкова ценит в мужчинах такие личностные качества, как честность и внимательность. Ухажер просто обязан любить ее творчество, а также очень желательны регулярные сюрпризы и букеты цветов. Нередко, подчеркивает сама Волочкова, она восхищается и теми, кто дарит всего одну розу. Главное, чтобы сюрприз был сделан от всего сердца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова раскрыла, как она представляет себе идеального партнера для секса.