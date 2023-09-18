Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая отправилась на отдых вместе с возлюбленным.

Телеведущая Ксения Бородина не раз зарекалась держать свою личную жизнь вдали от чужих глаз, однако решила приоткрыть завесу тайны и показала нового возлюбленного. Снимок с бойфрендом появился в личном блоге знаменитости.

«Куда едем, как думаете?» — спросила она у подписчиков, показав им фотографию из совместной поездки.

На снимок лицо возлюбленного попало случайно, появившись в отражении сенсорного монитора панели. Многие узнали в мужчине бизнесмена Трофима Симищенко — бывшего друга Курбана Омарова, с которым телеведущая развелась много лет назад.

Вместе с Симищенко и детьми Бородина отправилась на отдых в Краснодарский край. Правда, провокационную фотографию из своего профиля позже решила удалить.

Ксения Бородина показала своего возлюбленного. Фото: Instagram* / borodylia

Ксения Бородина была замужем дважды. В 2008 году она пошла под венец с предпринимателем Юрием Будаговым, которому позже родила дочь Марусю. В 2011-м супруги развелись.

Спустя четыре года Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. Через несколько месяцев после свадьбы родила дочь Теону. В 2021-м супруги развелись, обвиняя друг друга в предательстве, обмане, изменах, попытках нажиться на чужой популярности, плохом отношении к общему ребенку и так далее.

Ранее 5-tv.ru писал, что находящийся в розыске первый муж Ксении Бородиной станет отцом в четвертый раз.

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