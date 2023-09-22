Вдохновляюсь русскими людьми: экс-солист Bad boys blue снял в клипе звезд 90-х

Фото, видео: 5-tv.ru

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Музыкант подчеркивает, что американский рынок находится под повсеместным контролем, чтобы все плясали под их дудку. А в России все по-другому.

В минувшую пятницу бывший солист легендарной группы Bad boys blue Кевин Маккой представил клип на новую сольную композицию Let's dance в баре Nebar на Пятницкой. В съемках приняли участие такие звезды российского шоу-бизнеса как Бари Алибасов, Шура, Гульнара Нижинская и другие. Корреспонденту 5-tv.ru эксклюзивно удалось побывать на презентации.

Клип был снят еще в 2019 году, однако представить его публике артист решил только сейчас. Сам Кевин признался, что доволен проделанной работой, и если бы съемочный процесс проходил в наши дни, то он бы ничего не поменял, а лишь пригласил участвовать еще большее количество российских звезд. По его наблюдениям, в русской культуре преобладают такие черты как взаимоуважение и эмпатия, и для него большая честь обмениваться отечественными исполнителями своим опытом.

«Я правда вдохновляюсь русскими людьми. Я ценю, что людям нравится то, что я делаю. Они понимающе и дружелюбно относятся ко мне, и я отвечаю им на это взаимностью. В последнее время Россия очень лояльно ко мне относится, и поэтому мне хочется и нравится здесь творить все больше и больше», — отметил Кевин Маккой.

Певец любит свое дело и наслаждается своей работой, это проявляется даже в его жестикуляции. Во время показа клипа Кевин Маккой не мог удержаться: он подпевал и всячески пританцовывал под свой трек. И в этом артиста можно понять, ведь под запоминающийся мотив и легкую позитивную музыку сложно усидеть на месте. Таких воодушевляющих песен будет еще больше, ведь бывший солист группы Bad boys blue сейчас активно хочет делиться своим творчеством с российским зрителем.

«Американский рынок очень трудный. Они придерживаются такой политики, чтобы все плясали под их дудку, но я этого не хочу. Я скорее хочу что-то привносить свое, что-то новое, свежее. В принципе могу сказать, что американский рынок находится под повсеместным контролем. Это бизнес в первую очередь», — объяснил Кевин Маккой.

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