Мошенники «развели» дирижера Владимира Понькина на два миллиона рублей по телефону

Фото: Астапкович Владимир / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчину уговорили перевести деньги на «безопасный счет», а также убедили взять кредиты.

Знаменитого российского дирижера Владимра Понькина развели на два миллиона рублей по телефону. Мошенники застали его врасплох, когда он прибывал в командировке в Нижнем Новгороде, пишет Telegram-канал Mash.

Аферисты одолели 71-летнего дирижера телефонным звонками якобы от лица сотрудников Центробанка РФ. Они убеждали Понькина перевести деньги на «безопасный счет» — в ином случае, предупреждали они, сбережения могут быть украдены.

Мужчина, который даже не догадывался о подобных мошеннических схемах, клюнул на уловку, но злоумышленники на этом не остановились. Они были настолько убедительны, что навязали Понькину кредит.

Рабочие дела не помешали дирижеру влезть в долговые обязательства. В общей сложности он отправил мошенникам более двух миллионов рублей.

Ситуацией занимаются правоохранители. Они возбудили дело по статье, предусматривающей наказание за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили о новой мошеннической схеме.