Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Удар достиг целей.

В ночь с 17 на 18 сентября российские военные нанесли удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

Также в ходе атаки были поражены центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — заключили в ходе брифинга.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.