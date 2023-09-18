ВСУ обстреливают Гуево в Курской области: есть попадания в мужской монастырь
ВСУ обстреляли монастырь в селе Гуево Курской области
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Местные жители насчитали минимум десять минометных прилетов.
Украинские нацисты ведут обстрел села Гуево, расположенного в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что несколько вражеских снарядов упали недалеко от Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В момент атаки внутри оставалось люди.
Местные жители сообщили, что в районе населенного пункта упали, по меньшей мере, десять минометных снарядов. Мирное население продолжает находится в подвалах.
Связи с большинством людей сейчас нет. Информация о пострадавших устанавливается.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Киевский режим также усилил попытки атаковать гражданские объекты и инфраструктуру в субъектах РФ. Ежедневно российские силы ПВО, РЭБ и авиация ликвидируют беспилотники ВСУ на территории страны. Приграничные регионы подвергаются обстрелам.
Ранее 5-tv.ru писал, что вертолет Ми-28 уничтожил дрон ВСУ при попытке атаки аэродрома под Калугой.